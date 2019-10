"Fiume dei tesori: a spasso alla foce dell’Akragas, tra cultura e natura": l'evento

La sezione di Agrigento di Italia Nostra ha organizzato, domenica 20 ottobre 2019, l’evento “Il Fiume dei tesori: a spasso alla foce dell’Akragas, tra cultura e natura”, una passeggiata, che sarà guidata dall’archeologo Luca Zambito, alla scoperta di un sito fortemente legato alla nostra storia: la foce del fiume Akragas.

Il percorso partirà alle 9.45 dal Villaggio Peruzzo, da dove si raggiungerà la spiaggia di Maddalusa. Sarà un’importante occasione per conoscere storia, miti, antiche vestigia e ambiente naturale di questo suggestivo luogo, che purtroppo oggi presenta delle criticità.

L’evento si inserisce nel programma nazionale di Italia Nostra “Paesaggi sensibili 2019: paesaggi d’acqua”. «Non si tratta di una semplice passeggiata culturale – spiega la presidente della sezione Agrigentina di Italia Nostra l’avv. Adele Falcetta – ma di un modo per richiamare l’attenzione su un sito, quello della foce dell’Akragas, che necessita di interventi di bonifica e valorizzazione. Esso da tempo forma oggetto di impegno da parte della nostra associazione, che ha in programma, al riguardo, iniziative particolarmente incisive. I corsi d’acqua offrono un ambiente ricchissimo di biodiversità, che va salvaguardata e agevolata; essi inoltre devono essere opportunamente attenzionati in un’epoca in cui sono particolarmente frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico, alluvioni ed esondazioni. A ciò – conclude la presidente Falcetta – si aggiunga il valore storico e archeologico che, nello specifico, ha la foce del fiume Akragas e si comprenderanno le ragioni per cui la nostra associazione ha ritenuto opportuno indirizzare il proprio impegno in iniziative che lo riguardano".