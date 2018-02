Giocolieri in centro città, musica e movida: gli eventi clou del week end

Nuovo week end in città. Eventi in piazza, ma anche movida e buona musica. Cultura e inaugurazioni, per il nuovo fine settimana dell’Agrigentino.

Un venerdì sera all’insegna del varietà che ha fatto grande il teatro comico italiano è quello che attende il pubblico della Rassegna Teatrale di Ribera. Questo promette “Mastercost - lo spettacolo è servito”, il testo che Antonello Costa porterà al Cine Teatro Lupo di Ribera venerdì 16 febbraio, alle 21.

Sabato 17 febbraio alle 18 presso la Biblioteca comunale di Raffadali via Nazionale, 115, si terrà un incontro sul tema “Mafie: Qui e Ora" , un momento di approfondimento sulla mafia agrigentina (e non solo) per delinearne le caratteristiche, il modo di agire, le relazioni, gli affari, i condizionamenti sull'economia, sulla società e sulle Istituzioni.

L’artista Lia Spallino sarà protagonista del quinto appuntamento della rassegna di artisti contemporanei “4UATTRO+2UE". In Lia Spallino,il respiro della natura e il dominio di essa, si alternano nei suoi paesaggi di cezanniana memoria.Il paesaggio urbano con le sue case, dipinte più volte secondo prospettive diverse, variando e modulando il colore, ottenendo soluzioni tecniche differenti, si fa poesia di un animo sensibile e delicato.

Quinto appuntamento della stagione teatrale da Camera al circolo Empedocleo di Agrigento con la partecipazione del grande cantastorie popolare nazionale Nonò Salamone. "Voci di Sicilia" è una grande kermesse sulla cultura popolare siciliana che attraversa costumi,atteggiamenti, contrapposizioni della Sicilia anteriore con personaggi della tradizione, da Giuifà di Francesco Lanza ai persopnaggi di Ignazio Buttitta dello stesso Salamone e di Profazio e Trincale.

L’ex sindaco Angelo Biondi si racconta e racconta la sua città in un libro che sarà presentato domani venerdì 16 febbraio 2018 alle 18 presso lo Yacht Club Maria di Cala del Sole all’interno del porto turistico. “Licata la mia città” è il titolo del volume di ben 264 pagine che come spiega lo stesso autore in copertina è “il racconto di un impegno politico e di fatti sui quale è bene conservare memoria, ma anche un pezzo di storia politica licatese dal 1994 al 2017”.

Venerdisco” all’Oceanomare. Venerdì 16 febbraio, musica e movida a Le Dune. Deejay set di Giannino, l’evento è gratuito. New Shaker re opening. Riapre una delle discoteche storiche della città. Il locale si trova a San Leone. Serata evento sabato 17 febbraio, dalle 24 l’ingresso omaggio.

“The Circus show” al Mojo. Nella piazzetta San Francesco, musica e animazione di strada. Gadget e giocolieri per una serata a base di divertimento. L'evento si terrà venerdì 16 febbraio dalle 20, la serata è gratuita.