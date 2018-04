Teatro, musica e musei aperti: tutti gli eventi del fine settimana

Scongiurata, al momento, la chiusura domenicale del museo “Griffo”. Dopo il successo del 25 aprile, il musei archeologico, rimarrà aperto anche domenica 29 aprile. Il sito culturale, però, accoglierà i turisti e visitatori soltanto nell’orario antimeridiano.

Dopo la divertente commedia “Una tonnellata di soldi” del Gruppo Caos, la rassegna “Un Teatro per Tutti” promossa dalla Fondazione Teatro Pirandello al fine di valorizzare le migliori compagnie locali, prosegue stavolta con il teatro di prosa e di riflessione. Domenica 29 aprile va in scena “Io Sento, Io Vedo…e Parlo” per la regia di Tano Avanzato. Uno spettacolo che racconta la storia della Mafia, da nord a sud, interpretato Tano Avanzato, Erminia Terranova, Giovanni Avanzato, Francesco Denaro, Salvatore Paci, con la partecipazione di Giovanni Turone.

Venerdì 27 aprile “l’Associazione Teatro e Amicizia Allavam” di Ribera in scena con “L’incidente” per ultimo appuntamento della “Rassegna Teatrale di Ribera Città delle Arance”.

Ultimo appuntamento della “Rassegna Teatrale di Ribera Città delle Arance”, organizzata dall’Associazione Socio Culturale “S. Michele Arcangelo” di Calamonaci, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Ribera e la preziosa collaborazione del comitato provinciale di Agrigento Libertas e Radio Torre Ribera.

Il giornalista Andrea Turco presenterà il suo ultimo libro venerdì 27 aprile alle 16:30, presso la biblioteca comunale Franco La Rocca, piazzale Aldo Moro 3, Agrigento. Presenta l’autore il giornalista Gioacchino Schicchi.

La seconda edizione “Rassegnati" è ormai giusta allo spettacolo finale. Infatti, dopo i successi di pubblico, di critica e di botteghino, con quasi tutti gli spettacoli sold out con grande soddisfazione del direttore artistico Giuseppe Cioppino Crapanzano, a chiudere il “cerchio” della rassegna teatrale di Favara, la compagnia teatrale locale “Via col Vento”. Ancora una volta, a presentare la serata, la giornalista Valentina Piscopo. L’esilarante“.

Primo maggio a Campobello di Licata. La kermesse avrà luogo nella via Peppino Impastato (zona ex Ard) ed è promossa dall’ Associazione “Campobello 1681” con il Patrocinio del Comune di Campobello di Licata. Obiettivo primario degli organizzatori è quello di coinvolgere le famiglie campobellesi di qualsiasi fascia d’età e, ovviamente, dei paesi limitrofi, offrendo loro una giornata di relax all’insegna della ottima musica, dell’ enogastronomia locale e del divertimento. La giornata vedrà il coinvolgimento di band locali e tante altre realtà musicali apprezzate in Italia e anche all’estero.