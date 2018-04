Musica, teatro e festa della birra: tutte le iniziative del week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Legalità, musica, eventi e street food per i giorni del fine settimana. Il week end sarà scandito da iniziative e altro ancora, per un fine settimana pronto a conquistare gli agrigentini.

Al teatro di Agrigento sabato 21 e domenica 22 aprile va in scena uno dei capolavori di questa strepitosa stagione: “La Scuola" di Starnone, per la regia di Daniele Luchetti con Silvio Orlando e Vittoria Belvedere. Un cult, antesignano di tutto il filone di ambientazione scolastica, a partire dalla trasposizione cinematografica del testo teatrale di Domenico Starnone nel 1995. Fu uno dei rari casi in cui il cinema accolse un successo teatrale e non viceversa. Una produzione firmata Cardellino; nel cast anche Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran, Roberto Nobile, Antonio Petrocelli, Maria Laura Rondanini.

Terzo appuntamento con la II edizione primaverile 2017 del Caffè Letterario volutadalla Questura di Agrigento in collaborazione con l’associazione “Emanuela Loi” nella rinnovata hall del centro balneare della polizia di Stato a San Leone, Enzo Alessi e Maria Giuseppina Terrasi incontrano Salvatore Vella, procuratore aggiunto presso il tribunale di Agrigento, che presenta “La forza del gruppo. L’etica come chiave del successo” – ed. Lupetti.

Sabato 21 aprile alle 21 e domenica 22 alle 18, andrà in scena al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, lo spettacolo "Sono le storie che fanno ancora paura ai mafiosi", con Nicola Puleo e la regia di Franco Bruno. Lo spettacolo si riferisce alla storia vera di Lia Pipitone, giovane donna palermitana, fatta uccidere, probabilmente, dal padre il 23 settembre 1983, perché i comportamenti della figlia stavano mettendo a disagio lui e la cosca mafiosa a cui egli apparteneva. Protagonista della scena è proprio Antonio Pipitone, il padre di Lia, il quale raccontando l’evento tragico, ma anche le circostanze parallele e chi c’era e chi non c’era, tenta di ritrovare e spiegare il “suo” punto di vista.

Sarà una domenica di primavera a contatto con la natura e le bellezze paesaggistiche. Il prossimo 22 aprile dalla stazione di Caltanissetta Centrale partirà il treno storico “Akragas Express” diretto ad Agrigento Centrale e Porto Empedocle. Ai viaggiatori sarà offerta l’opportunità di riscoprire il territorio da un altro punto vista, coniugando la bellezza del viaggio in treno storico all’”archeotrekking”.

In occasione della giornata nazionale della cultura del vino e dell’olio, via a i due giorni di eventi. Gli incontri si terranno a casa Barbadoro, Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento.

Domenica a tema al Boca club. Il 22 aprile via con la festa della birra. Da mezzogiorno a mezzanotte, animazione e gadget ma anche live music. Dodici ore no stop, con gli Svitols e deejay set.