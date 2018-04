Arte, musica e movida: tutto quello che c'è da sapere sul week end

Musica, iniziative e movida ma anche arte e sport. Il fine settimana è pronto a partire, i giorni del week come come sempre sono ricche di iniziative.

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura e l'assessore alla Cultura Katia Farrauto fanno sapere che la "Compagnia del Tempo Relativo" con il patrocinio del Comune di Canicattì, venerdì 13 aprile alle 20.30 al teatro Sociale, presenta lo spettacolo teatrale "Bambole - Viaggio nell'Universo della Donna" con la regia di Lella Falzone.

Secondo appuntamento con la II edizione primaverile 2017 del Caffè Letterario voluta dalla Questura di Agrigento in collaborazione con l’associazione “Emanuela Loi” nella rinnovata hall del centro Balneare della polizia di Stato a San Leone. Enzo Alessi, coadiuvato dalla giornalista Maria Giuseppina Terrasi, incontra Simona Lo Iacono, Premio Racalmare 2017, magistrato a Catania.

La cooperativa Sociale Capp, la Cooperativa Sociale “Al Kharub” con il ristorante “Ginger” e l’associazione culturale “John Belushi” Arci di Agrigento, in collaborazione con i volontari del servizio civile Nazionale che stanno svolgendo il progetto “CappHands” presso la Cooperativa Capp, organizzano la seconda edizione della rassegna cinematografica dal titolo “All Together 2018: il ritorno".

Il connubio arte e sport prende sempre più forma. L’accademia delle Belle arti di Agrigento, ha raccolto favorevolmente l’invito della Fortitudo Moncada. Infatti, l’accademia diretta dal professore Alfredo Prado, ha donato tre pannelli che riproducono il dinamismo sportivo. Si tratta di pannelli larghi un metro e alti 80 centimetri, donati alla struttura.

Sabato 14 aprile alle 21 al teatro San Francesco di Favara, calcheranno il palco gli attori della compagnia teatrale locale TestiKueti. In scena la commedia dal titolo “Signor Tenente” di A. Grosso, per la regia di Elsa Casà e Piero Vita, dove riso e lacrime si intersecheranno inevitabilmente.

Al caffè San Pietro musica e buon cibo. Venerdì 13 aprile dalle 20 in via Pirandello, l’evento del fine settimana. Ai dischi deejay Pablo. L’evento è gratuito.

Discoweek all’OceanoMare. Venerdì 13 aprile deejay set con Daniele La Duca. Sabato 14 aprile, musica e movida con deejay set di Andrea Sammartino. L’evento inizierà alle 23, l’ingresso è gratuito.