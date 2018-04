Al "Città dei Templi" apre i battenti il salone: "Una fiera per costruire"

La data del 3 maggio è da segnare in agenda: “Una fiera per costruire” apre i battenti offrendo a un vario target di utenti la possibilità di visitare oltre 30 aziende leader nel settore dell’edilizia e della casa, che espongono al centro commerciale Città dei Templi, e scoprire le ultime novità in fatto di costruzione ecosostenibile, di impianti riscaldamenti, di energie alternative senza farci mancare la bellezza degli arredi per interni ed esterni di ultima generazione o perfino gli infissi più pregiati. E non solo. “Una fiera per costruire” offre a tutti l’opportunità di partecipare ai seminari formativi insieme con i componenti degli Ordini professionali, centrati su argomenti di rilevante importanza.

Il salone dedicato all’edilizia e alla casa, si terrà al centro commerciale Città dei Templi a Villaseta ed è organizzato da Gianpaolo Baio e Angelo Buscaglia, di Gea Comunicazione & Marketing.

“Nell’edilizia ci sono settori che raccolgono l’attenzione di tutti: professionisti, pubbliche amministrazioni e cittadini – affermano Gianpaolo Baio e Angelo Buscaglia - E’ il caso del recupero del patrimonio edilizio, dell’arredo e del decoro urbano, della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come la scelta di materiale ecosostenibile per la costruzione o la ristrutturazione di unità abitative, del tipo di impianto di riscaldamento, dell’efficienza energetica e anche del comfort degli ambienti. Decisioni che vanno prese fin dalla progettazione e costruzione o in fase di ristrutturazione dell’abitazione”.

I visitatori di Una fiera per costruire potranno ottenere tutte le informazioni per costruire abitazioni ecosostenibili, contribuendo al miglioramento della qualità ambientale con azioni che puntano sull’aumento dell’efficienza energetica e del comfort degli ambienti a uso abitativo e non, alla promozione di iniziative e pratiche a favore della sostenibilità urbana.

L’apertura dei lavori è prevista alle 9 di giovedì 3 maggio mentre alle 11 si terrà la cerimonia di inaugurazione, seguita da un aperitivo di benvenuto.

I seminari formativi: giovedì 3 maggio, alle 17: “Arredo e decoro urbano”. Venerdì 4 maggio, alle 17: “Riqualifichiamo il territorio – Recupero del patrimonio edilizio, un’opportunità di sviluppo”, sabato 5 maggio, alle 17: “Sicurezza nei luoghi di lavoro Conoscere per prevenire”

Le Aziende

Ames - Arredi srl – Baio Infissi – Biodry - Bper - Butangas - Calabrò Porte - Casa Mia - Ced Conglomerati - Ceramiche Burgio - Ceramiche Vaccaro - Comer Sud Concessionario Mercedes – Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Coppola Gru - Crapanzano Vincenzo - Cullaro Serramenti - Dimora Infissi – EdilVetro – Ente di Formazione e Sicurezza per l’Industria Edilizia e affini – Euro Elettrica - Gabetti Immobiliare - Francolino Marmi - Frenda Group - Mediterranea Serramenti - Mediterranea Servizi – Pollina Auto - Pro.Legno - Pulisystem - Rotolo Mobili - Strano SpA – TecnoEdil - Wenardp

L’evento è patrocinato dagli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri di Agrigento e dell’Ordine regionale dei Geologi di Sicilia; dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Agrigento, dei Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Agrigento, degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati delle province di Trapani e Agrigento, della Confederazione nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa – Associazione territoriale di Agrigento, della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, dell’Inarsid, sindacato nazionale Ingegneri e Architetti liberi professionisti italiani.

L’ingresso per visitare la Fiera è gratuito ed è previsto negli orari di apertura del centro commerciale Citta dei Templi.