Festival "Io sono": canti, balli, musica, poesia e testimonianze dei disabili

Lunedì, in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità, la federazione movimento "Noi Liberi regionale" organizza il secondo festival “Io sono” che si terrà alle 16 al Grand Hotel Mosè del Villaggio Mosè.

La Federazione anche quest’anno ha voluto rompere gli schemi, niente convegni, nessuno che parli di loro. Già da tempo la federazione lotta affinché la persona disabile si riappropri della propria vita, infatti giorno 3 dicembre saranno le persone disabili ha esibirsi per intrattenere gli ospiti, con canti, balli, musica, poesia e testimonianze. Ogni momento racconterà di loro, di come una scelta possa diventare una passione per dare uno scopo alla propria vita , tale da rendere più bello il momento che si vive e il domani che arriverà. Protagonisti della giornata sono anche le famiglie, il punto di forza da cui si parte , famiglie che sostengono le passioni dei propri cari e li aiutano a farli diventare dei sogni che si realizzano.

“Perché la vita va vissuta pienamente, senza ostacoli ne compromessi, amando tutto ciò che ti fa stare bene, vivendo una vita che ti appartiene”.