Ad Aragona arriva il festival "Innesti", diversi gli eventi previsti

Sbarca ad Aragona, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Giuseppe Pendolino, e della Regione Sicilia, “Innesti", un festival "diffuso" di teatro, musica e circo organizzato da “La Biddina” e “Santa Briganti".

La manifestazione è inserita nel cartellone degli spettacoli estivi del comune di Aragona. Si tratta di dieci spettacoli che si terranno in 5 giorni diversi in alcuni comuni confinanti con Aragona, tra cui Comitini e Grotte.

Ad Aragona il festival “Innesti" farà tappa il prossimo 26 agosto con diverse iniziative. Alle ore 21 al teatro “Armonia”, l’attore e regista palermitano Giacomo Guarneri porterà in scena la sua opera “Danlenuàr”, una storia d’amore ambientata ai tempi della catastrofe mineraria di Martinelle in Belgio. Ingresso libero su prenotazione. Alle ore 22, invece, in piazza Umberto I, andrà in scena lo spettacolo per bambini “In valigia…” del giocoliere Monsieur Barnaba.

A seguire, alle 22:30, sempre in piazza Umberto I, vi sarà l’esibizione dell’attrice - giocoliera Michela Samaki con lo spettacolo “Ragazza confusa”.