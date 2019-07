Dal 23 al 27 agosto il primo "Festival Internazionale del Folklore" di Favara

Si svolgerà a Favara, dal 23 al 27 agosto il primo "Festival Internazionale del Folklore, Fawàr Folk Fest", promosso dal gruppo folkloristico “Fabaria Folk”.

Parteciperanno i gruppi provenienti da Polonia, Serbia e Slovacchia, oltre ai gruppi locali Gergent e Fiori del Mandorlo. A coadiuvare i ragazzi del “Fabaria Folk” il Comune di Favara, la Proloco e la scuola “Gaetano Guarino”.

Ecco il programma: venerdì 23 agosto in mattinata l’incontro dei gruppi partecipanti presso la Matrice e celebrazione di una Santa Messa; nel pomeriggio primo incontro con la città con una parata che partirà da Via Agrigento per raggiungere la Villetta della Pace dove si terrà la prima esibizione; sabato 24 agosto in mattinata incontri e scambi culturali con un laboratorio di giochi tradizionali; nel pomeriggio sfilata da via Kennedy in piazza Cavour con esibizione di tutti i gruppi partecipanti; domenica 25 agosto i gruppi incontrano il territorio, previste una visita del Centro storico di Favara e di Farm Cultural Park dove ci sarà una degustazione della tradizionale "cubaita" siciliana; lunedì 26 agosto in mattinata visita presso la Scala dei Turchi di Realmonte; nel pomeriggio incontro con il sindaco di Favara e le altre Autorità locali; in serata spettacolo del Festival Internazionale del Folklore – Favar Folk Fest e martedì 27 agosto i gruppi visiteranno la suggestiva Valle dei templi di Agrigento ed in serata terranno uno spettacolo a Zingarello.