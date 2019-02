In piazza Duomo, danza e musica: è il "Festina Lente ad Melt Fest"

Il primo di marzo, venerdì prossimo, avete un appuntamento a Licata: alle 18 in piazza Duomo inizierà “Festina Lente ad Melt Fest”.

“Musicisti, ballerini, ciechi, matti, gamberetti, balene, cormorani, signor e signora Piroutte, vi invitano a tuffarvi nel mondo del Circo Medusa. Tenetevi forte! Un mosaico di spettacoli ed esibizioni solleticheranno i vostri sensi, con un menù di circo, danza, musica, poesia, pittura. Paillettes, coriandoli, ornamenti colorati saranno consentiti!”.

E’ così che si descrivono i Festina Lente, gruppo di 15 artisti francesi che, a bordo di tre barche a vela, circumnavigano il Mediterraneo già da 8 mesi.

E accanto agli spettacoli ci saranno le cose buone da mangiare e bere. Negli stand appositamente allestiti in piazza Duomo saranno presenti le aziende di “Angolo del Gusto”, comitato che raccoglie chi è impegnato ogni giorno nella produzione di eccellenze enogastronomiche a km zero. Ci saranno: Sardasalata, Casa Vinicola Quignones, Olio di Fousseni, Fauzzeria, La Rotonda di Cantavenera.

L’iniziativa è a cura dell’associazione Qanat, del porto turistico Marina di Cala del Sole, di Festina Lente e del Comune di Licata – Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo.

“E’ la manifestazione che, di fatto, apre il “Carnevale Licatese 2019” (dal 2 marzo le sfilate dei carri allegorici) e rappresenta – aggiungono gli organizzatori - anche la prima iniziativa di “Verso Melt Fest”, rassegna di eventi di preparazione alla terza edizione del festival del gusto e dell’integrazione che si terrà dal 21 al 23 agosto”.

Ecco una breve descrizione di Festina Lente: è un collettivo di 15 artisti che si spostano in barca a vela. Quattro mesi fa sono salpati dalla Bretagna in Francia, hanno sostato in Spagna, Portogallo, Marocco, Tunisia e ora qui a Marina di Cala del Sole, Licata: il loro quinto approdo.