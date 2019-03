Festeggiamenti in onore di San Giuseppe in centro storico: ecco il programma

Festa di San Giuseppe, week end lungo di iniziative per la celebrazione del Santo. Il "via" sarà dato oggi, 16 marzo, con la festa dei ragazzi: ore 16.00 accoglienza e giochi popolari in piazza Pirandello; ore 17.30 Coroncina a San Giuseppe; ore 18.00 santa messa; ore 18 sfilata da porta di Ponte dei gruppi folk: "Gergent" , "I Tammura di Girgenti" , "I fiori del Mandorlo" e "Oratorio Don Guanella"; ore 19.30 spettacolo dei gruppi folk e concerto di brani siciliani, a cura dei Fratelli Li Causi. Domenica 17 marzo, via alle 10 con il raduno del “Vespa Club” in piazza Pirandello, organizzato dalle associazioni di Agrigento e Porto Empedocle; ore 11 santa messa; ore 17.30 Coroncina a San Giuseppe; ore 18 santa messa animata dai cori "Magnifica", "Pentagramma a Colori", "Santa Cecilia" , "Coro Diocesano". La giornata si conclude alle 9 con il concerto delle Corali. Lunedi 18 marzo, invece, via alle 17.30 con la coroncina a San Giuseppe; alle 18 con la celebrazione eucaristica con la partecipazione di tutte le comunità del centro storico e alle 19 si conclude con la tavolata di San Giuseppe ospitata al Collegio dei Filippini. Martedi 19, invece, sarà il giorno della solennità di San Giuseppe: alle 7.30 sarà aperta la chiesa di San Domenico, le cui campane suoneranno a festa. Alle 11 si terrà il solenne pontificale presieduto dal cardinale Francesco Montenegro; alle 12 sarà benedetta e distribuita la minestra in piazza San Giuseppe; alle 17.00 si svolgerà invece la solenne processione col simulacro di San Giuseppe per le vie Garibaldi, Pietro Nenni, Bac Bac, San Girolamo, Botteghelle, Madonna degli Angeli, Gioeni, Atenea. La statua tornerà in chiesa alle 19.30.