Festeggiamenti in onore dell'Immacolata, a Raffadali la "muffulittiata"

In occasione della Solennità dell’ Immacolata la confraternita mater Salvatoris in collaborazione con Don Aldo Sciabbarrasi nuovo parroco della parrocchia di S.Antonio Abate in Raffadali hanno deciso realizzare la tradizionale “Muffulittiata". L'evento vedrà realizzare del pane con olio, ricotta e pistacchio di Raffadali.

La serata sarà allietata dal gruppo “Nannaredda” di Siculiana. L'iniziative si terrà venerdì 7 in piazza S.Antonino dalle 18:00 alla conclusione dei Vespri Solenni in occasione della festa dll’Immacolata.

