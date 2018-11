Festa in vespa, evento annullato per il maltempo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Purtroppo il tempo instabile e burrascoso, con possibili diramazioni di allerta meteo nella nostra città di Favara anche nei prossimi giorni, ha costretto gli amici vespisti ad annullare, nuovamente, la terza edizione di “Festa in Vespa”. L’evento previsto per domenica 4 novembre verrà posticipato a data da destinarsi. Gli stessi amici Vespisti infatti, nel ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato grande voglia di fare, partecipazione ed entusiasmo, danno appuntamento al più presto per stare tutti insieme e condividere la passione per la storica vespa italiana!