Festa della Musica 2019, l'Archivio di Stato scende in campo insieme agli studenti

L’Archivio di Stato di Agrigento partecipa alla Festa della Musica 2019, con l’iniziativa "Musica in Archivio".

L’evento prevede una mostra documentaria in cui saranno esposti i frammenti delle pergamene “musicali” provenienti dal fondo notarile e utilizzate come materiale di riuso e alcuni manifesti di opere liriche rappresentate al Teatro Regina Margherita di Girgenti, oggi Teatro Pirandello. Un’occasione per scoprire aspetti della conservazione dei documenti e comprendere il ruolo delle fonti archivistiche anche per la storia della musica e delle istituzioni musicali.

In occasione della manifestazione si esibiranno gli allievi del corso ad indirizzo musicale dell’istituto comprensivo “Esseneto” di Agrigento, con un repertorio di musica classica e moderna, incentrato sull’uso della chitarra classica.

L’apertura della mostra documentaria è prevista alle ore 10,30, mentre l’esibizione musicale si terrà alle ore 11,30. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Sede di svolgimento: Archivio di Stato di Agrigento, Via Mazzini 185.