Festa della musica, gran galà alla Valle dei Templi: il concerto in diretta streaming

E' stato presentato in conferenza Stampa sul web dal Mibact dal presidente Aipfm Marco Staccioli e dal direttore Mariangela Longo, alla presenza di tutti i main partners, il gran concerto del 21 Giugno per la "Festa europea della Musica 2020, che in occasione dei 2600 anni della Città di Agrigento, sarà realizzato nella Valle dei Templi. L'evento sarà in diretta streaming in collaborazione tra Aipfm, Parco Archeologico Valle dei Templi e il Conservatorio Toscanini di Ribera-Agrigento

Ospite d’eccezione il testimonial Paolo Fresu che a partire dalle 19,45 eseguirà il Laudario di Corton a con l’prchestra da Camera di Perugia. A seguire, dalle 21, Akragas 2600 vedrà protagonistiPaolo Fresu e l’Ensemble del dipartimento Jazz del conservatorio Toscanini, costituito da docenti e studenti, nell’esecuzione in prima assoluta dell’omonimo brano, appositamente composto per Festa della Musica in omaggio alla Città, dal percussionista Sergio Calì su testo di Ernesto Marciante. A seguire l’ensemble eseguirà musiche di Richard Rodgers, Dizzy Gillespie, Umberto Bindi e Nat Simon.