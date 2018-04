Festa della Liberazione, il programma: l'appuntamento a palazzo di Città

Appuntamento alle 10,00, davanti al Palazzo di Città, mercoledì 25 Aprile 2018, per le autorità civili, militari e religiose, le associazioni e quanti intendono partecipare alla cerimonia celebrativa della Festa della Liberazione.

Dopo il raduno, con in testa il Gonfalone della Città, ed il Commissario straordinario, Maria Grazia Brandara, il corteo muoverà alla volta del monumento dedicato al partigiano licatese Raimondo Saverino, ubicato all'interro della Villetta Garibaldi, per poi trasferirsi al cospetto del monumento dedicato ai Caduti in Guerra, sito nella stessa Piazza, per rendere omaggio ai Caduti mediante la collocazione di corone di alloro.