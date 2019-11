"Frantoi in festa", l'evento a Menfi: ecco il programma

L’Amministrazione comunale di Menfi attraverso il progetto “ Le stagioni del gusto”, per il terzo anno consecutivo, propone la manifestazione "Frantoi in festa olio sapore d’autunno, che si svolgerà il 15 e 17 novembre 2019.

Per l'occasione il centro storico, gli uliveti e i frantoi si mostreranno nel loro maggiore momento di produzione a visitatori e turisti offrendo momenti didattici e pregiate degustazioni dell'olio novello. L’iniziativa trasformerà Menfi in una „città in festa“ con momenti di spettacolo, mostre, convegni, Talk show che culmineranno con una serie di degustazione dei prodotti tipici legati alla tradizione con richiamano al mondo dell'olio d'oliva coltivato e prodotto nel territorio.



Apre la manifestazione, Venerdì 15 novembre alle 17,30, la presentazione del libro di Paolo Ardizzone "C’era una volta nel mio paese“, ricordi d‘infanzia di un menfitano orgoglioso delle proprie tradizioni, a cura dell’Istituzione Culturale "Federico II“. La manifestazione entra nel vivo sabato 16 novembre alle 17,30 con l’inaugurazione della mostra il "Verso dipinto“ che mette a confronto le poeta dialettale di Nino Ardizzone e i dipinti di Nicolò Lo Brutto, donati dallo stesso alla città. A seguire il convegno "Aspetti tecnici e commerciali per un olivicultura di qualità“ con esperti del settore.

Domenica 17 novembre un talk show farà un focus sulla crescita del turismo enogastronomico con produttori di olio e testimonianze di buone prassi da parte di chef e proprietari di agriturismi del territorio. Durante le due giornate ci saranno, inoltre, due laboratori guidati per la degustazione tecnica degli oli, oltre a dimostrazioni culinarie di piatti tipici del territorio con “la cucina dal vivo“, un percorso del gusto, fatto di stand, gestiti dai produttori locali, incanterà gusto e vista tramite degustazioni di pregio curate delle "Signore della cucina menfitana" e dall'associazione "Sicilia racconta".