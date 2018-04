Festa della polizia, è tutto pronto: celebrazioni a villa Bonfiglio

Martedì, gli uomini e le donne della polizia di Stato celebreranno il 166esimo anniversario della sua fondazione. La cerimonia verrà celebrata presso la “Villa Bonfiglio”, luogo che ben si coniuga con le esigenze connesse alla celebrazione della cerimonia, in quanto altamente significativo per la presenza del monumento ai caduti della grande guerra ed anche logisticamente confacente allo slogan che da anni ispira l’importante ricorrenza per la polizia: “Esserci sempre”.

La cerimonia, che avrà inizio alle ore 10, vedrà la partecipazione del prefetto di Agrigento, Dario Caputo, e delle massime autorità civili e militari della provincia.