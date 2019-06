"Un'estate mitica", via alla festa della musica: albe e spettacoli

Note speciali e la Valle dei Templi, tutto pronto per la festa europea della musica. L'evento, il primo, si terrà il 21 giugno. All'evento, studenti e docenti italiani, russi e tedeschi, per un unico, enorme "abbraccio” musicale. "Un'estate mitica", per il nuovo cartellone di eventi che animerà il sito archeologico fino a settembre. Costruita con il supporto di CoopCulture, la rassegna si srotolerà tra musica, visite dedicate, mostre, spettacoli, reading, con il ritorno delle attesissime albe teatralizzate dal 14 luglio.

Il via sarà dato venerdì - nel giorno del solstizio d’estate in cui tutta Europa, contemporaneamente, celebra la Musica - da un concerto promosso dall’Istituto Toscanini di Ribera, di fronte al Tempio di Giunone. E’ un evento speciale che il MIUR ha promosso in maniera particolare, scegliendolo con pochi altri tra i diecimila concerti che coinvolgono 45 mila artisti, in 630 città, lungo tutto la penisola.

Il concerto fa parte del progetto internazionale di ricerca “Nuove musiche” finanziato dall’Erasmus in collaborazione con il conservatorio di Stato “Glazunov” di Petrozavodsk (Federazione Russa), la Musìkschule di Regensburg (Germania), la Città di Agrigento e CoopCulture. Si esibiranno studenti e docenti italiani, russi e tedeschi delle istituzioni partner, raccolti nel Toscanini/Glazunov Brass and percussioni Ensemble, diretto da Roberto Basile. Saranno eseguite in prima esecuzione italiana musiche commissionate per l’occasione, già particolarmente apprezzate dal pubblico del Conservatorio russo di Petrozavodsk. Brani che vanno dalla tradizione classica al contemporaneo, dal jazz alla musica etnica, pezzi di Aaron Copland, Raffaele Marsicano, Gianfranco Gioia, Simone Piraino, Alberto Maniaci, Giacomo Tantilloe Sergio Calì. Chiuderà il concerto, un omaggio a George Gershwin, con la famosa “Rhapsody in Blue” interpretata da Salvatore Gaglio in una versione inedita per pianoforte, ottoni e percussioni arrangiata da Jean-Francois Taillard. Adesione gratuita al concerto, tramite prenotazione obbligatoria sul sito www.coopculture.it, fino a 500 partecipanti.



"Un'estate mitica" continuerà poi domenica 23 giugno, al tramonto, con un esperimento particolare: Mindyourmuseum, una lezione condotta da un maestro di yoga, nel chiostro del Griffo. Per conciliare la cura del corpo, la voglia di leggerezza, la riscoperta di sé, con un luogo che avvia un dialogo con la Storia. Si potranno scoprire, anche se si è alla prima esperienza, le pratiche Hathayoga che affrontano l’aspetto fisico e corporale con le asana, le posizioni ideali per il benessere fisico ed il raggiungimento dell’equilibrio interiore

Due domeniche di luglio (14 e 28), le quattro di agosto (4, 11, 18 e 25) e la prima di settembre: ritornano le attese albe alla Valle dei Templi. Gli spettatori saranno accolti da dei, eroi, eroine e diverse figure mitologiche, statue che si animeranno, tra rievocazioni di arcaici rituali, corse danzate, dispetti, litanie e versi tratti da opere di celebri autori dell’antichità, proposti dai giovani artisti della Casa del Musical guidati da Marco Savatteri, miscelati al racconto di guide esperte ed archeologi. Una drammaturgia intensa e un percorso spettacolarizzato che avrà come sfondo i templi illuminati dalla luce del sole che nasce. Sempre dal 14 luglio, sarà anche possibile entrare nella Valle dei Templi al tramonto e fare il percorso inverso, ovvero immergersi pian piano nella notte che avanza. Ogni giorno fino al 15 settembre (in italiano e in inglese) si potrà seguire la guida, lungo un percorso tracciato da una collana luminosa che ogni visitatore porterà al collo. Per scoprire che i templi non dormono mai, anzi saranno animati da satiri, menadi, eroi, eroine e cortei di divinità che sembreranno quasi sbucare dalla penombra delle rovine archeologiche.

Le visite

Ognuno potrà scegliere la propria. Le visite classiche alla scoperta della Valle saranno ogni primo weekend del mese, in concomitanza con le aperture domenicali gratuite. Oppure si potrà scegliere un percorso sintetico, un Bignami dei principali monumenti, ad agosto. Se siete interessati alle imponenti macchine edili in scala 1:1 che punteggiano la Valle, allora bisogna visitare la mostra “Costruire per gli dei. Il cantiere nel mondo classico”. Un archeologo accompagnerà, dal 14 luglio al 15 settembre, alle 11 e alle 16, tra possenti macchinari, utensili, impalcature, sistemi di traino, di ancoraggio, trasporto e molto altro ancora, per comprendere i metodi di costruzione degli antichi greci. Volete scoprire invece le collezioni del museo archeologico Griffo, perdervi tra eroi e battaglie, amori e prodigi? Dall’1 al 31 luglio, ogni sabato alle 18. Chi preferisce passeggiare al tramonto potrà farlo ogni lunedì di agosto. Chi invece vuole tentare un’esperienza particolare come la visita agli ipogei, avrà a disposizione il primo weekend di luglio (6 e 7 luglio), poi ogni giorno dal 14 luglio al 15 settembre visite (sia in inglese che in italiano).