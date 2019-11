"Generazioni in salute, questione di stili di vita”, Federconsumatori a Ribera: l'evento

Tutto pronto a Ribera per un progetto nazionale itinerante promosso da Federconsumatori, dal nome “Generazioni in salute, questione di stili di vita”, e rivolto alle scuole medie nonché ai centri di ritrovo per anziani. Sarà una interessante occasione per approfondire e comprendere temi delicati che coinvolgono giovanissimi e over 65 tra cui la dipendenza da droghe leggere e la ludopatia. Le dipendenze, infatti, sono tra i fattori principali di rischio per la salute fisica e psichica dell’individuo.

Si tratta di fenomeni che si sviluppano a partire da contesti e problematiche di varia natura e che pertanto coinvolgono segmenti di popolazione con differenti caratteristiche anagrafiche e di reddito. I giovani, attraverso l’istituto scolastico, intraprenderanno un percorso didattico di autoformazione, realizzato con l’ausilio dell’insegnante, degli esperti della Federconsumatori e del materiale distribuito presso le scuole.

Cosi come per i giovani, anche il coinvolgimento degli over 65, porterà ad organizzare attività miranti al contrasto della ludopatia ed alla promozione di corretti stili di vita. In tale ottica, dunque, Federconsumatori ha previsto incontri informativi che abbiano anche una componente ludico-sperimentale.

La prima tappa del progetto “Generazioni in Salute”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, coinvolgerà, domani mattina alle ore 9 e 30, le seconde classi dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “V. Navarro” a Ribera, l’indomani, alle ore 16, sarà la volta dell’Auser Cgil di Ribera, infine, Giovedì alle ore 10 il progetto approderà a Sciacca alle ore 10 presso i locali del Circolo Unione.