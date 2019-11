“Favo-Le-ggendo il Natale”, ecco l'iniziativa alla biblioteca “Luigi Vitali”

Invogliare i ragazzi alla lettura, evento alla biblioteca comunale “Luigi Vitali” di piazza Matteotti. L'iniziativa, che avrà inizio il prossimo 3 dicembre e si concluderà il 13 dicembre 2019, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, si svolgerà all'interno della sala lettura della biblioteca.

Il progetto si chiama “Favo-Le-ggendo il Natale”, e vedrà i giovanissimi impegnati nel "dare lettura di favole, per poi interpretarle, aventi per tema il Natale, in modo da suscitare in loro la consapevolezza della storia ascoltata, e renderli protagonisti e partecipi attivi".

"L'obiettivo del progetto, così come descritto nello stesso, - spiega l'assessore alla cultura Violetta Callea – è quello di incentivare l'uso della biblioteca, sviluppare la curiosità, il desiderio e il piacere di leggere, educare all'ascolto e alla comunicazione, sviluppare la capacità di operare sclte di lettura in modo sempre più autonomo e consapevole, potenziare la padronanza della lingua italiana e migliorare le competenze di lettura".