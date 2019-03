L'ex sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini vola a Cervia per raccontare la sua "battaglia"

Il quarto incontro della rassegna 2018-2019, è venerdì 8 marzo alle ore 17,30 ai Magazzini del Sale di Cervia con l’intervento di Giusi Nicolini, ex-Sindaca di Lampedusa, dal titolo “Una storia di resilienza al femminile”.

Giusi Nicolini, lampedusana, è stata Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa dall’8 maggio 2012 al 12 giugno 2017. Storica esponente di Legambiente, per anni ha diretto la Riserva Naturale dell’isola di Lampedusa, distinguendosi per la lotta all’abusivismo edilizio e per la tutela della spiaggia dei Conigli, luogo simbolo di quella terra e più importante sito di nidificazione delle tartarughe marine in Italia.

Sugli sbarchi, aveva espresso un chiaro dissenso in merito alle politiche nazionali e alla campagna mediatica terroristica del 2011, convinta che l’esodo biblico dall’Africa di cui si era parlato non ci fosse mai stato.

Sin dai primi mesi della sua elezione, si è battuta per far uscire l’isola dalla solitudine di fronte alle continue tragedie del mare, lanciando un appello all’opinione pubblica e alle istituzioni europee, denunciando le gravi carenze strutturali del territorio e la gestione emergenziale degli sbarchi. Per il suo impegno speso per i cittadini dell’isola e per la crisi dei rifugiati, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio alla Passione Civile, il Premio Simone de Beauvoir a Parigi e Olof Palme a Stoccolma, la Medaglia di San Giorgio a Cracovia, il Premio Nord Sud del Consiglio d’Europa. Nel 2017 è stata premiata dall’Unesco con il Premio per la Pace.