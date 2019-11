“I colori di Agrigentum”, mostra di pittura per chiudere la Giornate Gregoriane

L’antica Agrigentum era una città coloratissima, inedita, brillante, dove le domus denunciavano lo stato elitario dei loro proprietari, le mura si vestivano di intonaci dai toni accesi, le pareti dipinte in stile pompeiano ispiravano gioia di vivere. Con la mostra “I colori di Agrigentum” – che conclude le XIII Giornate Gregoriane, in programma da venerdì a domenica, dedicate appunto alla pittura in ambito domestico, e presenta le prime ipotesi di restauro virtuale a cura di Paolo Baronio e di Riccardo Helg – si entrerà virtualmente e per le prima volta, nelle case della città antica per raccontarne la vita quotidiana. La mostra – che si inaugurerà domenica prossima, 1 dicembre, alle 11 al Museo Archeologico Griffo – permette un vero balzo all’indietro ma, soprattutto, legge le teche come un libro di storia antica.

La mostra seguirà gli orari del Museo archeologico e sarà fruibile con lo stesso biglietto.