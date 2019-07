“Un giorno all’improvviso”, al Giardino della Kolymbetra il film di Ciro D’Emilio

Una serata dedicata ad uno sguardo sul giovane cinema italiano con un’opera prima: “Un giorno all’improvviso”, di Ciro D’Emilio, un racconto di formazione amaro, senza sconti, girato e interpretato magnificamente.

Un film con regista e attori giovanissimi che incontrano un’Attrice affermata come Anna Foglietta, in una insolita interpretazione drammatica per la quale è stata premiata con il Nastro d’Argento come migliore protagonista femminile e candidata nella stessa categoria al David di Donatello.

Ecco il programma

Accoglienza partecipanti

Ore 20,15

Musica da Film e “Sicily Street Food”

Ore 21,25

Presentazione del film a cura di Antonio Barone, Presidente Circolo Arci “John Belushi”

Ore 21,30

Il Film: Un giorno all’improvviso

Ore 23,00

Incontro con

Giampiero De Concilio

Attore protagonista

Quote di partecipazione:

ordinario: € 10,00; Iscritti FAI e John Belushi: € 8,00

Informazioni e prenotazioni presso biglietteria Giardino della Kolymbethra

tel. 335-1229042, tutti i giorni ore 10,00 - 19,00, entro venerdì 20 luglio.

Per i partecipanti alla manifestazione, a partire dalle ore 20,00, è previsto l’ingresso gratuito al Parco della Valle dei Templi solo dall’accesso di Porta Quinta,dove si potranno anche lasciare le auto nel parcheggio custodito di c.da Sant’Anna.