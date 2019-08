"Un fulmine a ciel sereno", monologo teatrale di Macedonio all'Oceano Mare

Paolo Macedonio riporta in scena il suo spettacolo “Un fulmine a ciel sereno”. Un monologo autobiografico pieno di risate, caratterizzato da una lunga serie di aneddoti che fanno parte del territorio in cui Macedonio è cresciuto: Agrigento con i suoi personaggi.

Dopo il successo ottenuto in teatro a Roma, Macedonio ripropone questo spettacolo sabato sera ad OceanoMare, sulla sesta spiaggia di San Leone, proprio davanti a un pubblico che ben conosce – e si riconosce – in tutto ciò che l’attore ha da raccontare. Lo spettacolo, che fa parte della rassegna “Comici di razza”, avrà inizio alle 22,30 e sarà presentato da Riccardo GaZ.

“Un fulmine a ciel sereno” è l’autobiografia di un attore, dalla sua gioventù ad Agrigento fino all’arrivo nella Capitale passando per l’esperienza universitaria; dalla Sicilia al mondo controverso dello spettacolo.La storia è quella di un nullafacente, di una persona senza particolari qualità, del tutto inadatto a ricoprire il ruolo di protagonista. Ma questa personalità apparentemente così piatta è in realtà il green-screen su cui viene abilmente assemblata una divertente pluralità di personaggi, miti del cinema, conoscenti e familiari.

Come sottolinea Gaetano Aronica, regista della versione originaria dello spettacolo, nel baule dei ricordi del protagonista “ci sono troppe maschere che vogliono un corpo, un abito, una voce. Troppi personaggi che scalpitano perché si dia loro un’identità. Il fatto è che lui non deve far nulla per aprire questo baule. Ce l’ha già dentro, pronto a salire sul palcoscenico e debordare”. L’evento è promosso da OceanoMare, AgriSound e David Scozzari.

Ingresso 15 euro. Prevendite e prenotazione tavoli telefonando al 347.1836890 e al 329.9651409.