"Un processo senza prove", tributaristi a confronto al palazzo di giustizia

Domani mattina, al palazzo di giustizia, in via Mazzini, nell’aula “Rosario Livatino”, a partire dalle 9 si svolgerà un convegno sul tema: “La prova nel processo tributario. Un processo senza prove”, organizzato dall’Associazione Magistrati tributari, in collaborazione con la Camera degli avvocati tributaristi di Agrigento, l’Unione Nazionale delle Camere Tributarie e l’Osservatorio permanente della Giustizia tributaria, con il patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Sono previsti gli interventi di Salvino Pillitteri, vice presidente dell’Associazione nazionale magistrati; Enrico Sepe, presidente dell’Osservatorio permanente della giustizia tributaria; Daniele Vitello, presidente della Camera degli avvocati tributaristi di Agrigento; Roberto Pignatone, professore associato di diritto tributario dell’università di Palermo; Cesare Lamberti, presidente della Commissione tributaria regionale Emilia; Carlo Pisana, dell’Avvocatura generale dello Stato; Luigi Cinquemani, professore aggregato dell’Università di Palermo, e Calogero Ferlisi, presidente del Tar Sicilia.

Ai partecipanti magistrati tributari, avvocati e dottori commercialisti saranno resi crediti formativi.

"Il convegno - ha commentato l'avvocato Daniele Vitello, moderatore dei lavori - vuole essere un’occasione di riflessione e dibattito su alcuni ambiti di criticità, nonché sugli altri che il tema prospetta, tanto per precisarne i contenuti quanto, e soprattutto, per proporre delle soluzioni ai nodi interpretativi e sistematici che stanno alla loro base ed individuare gli strumenti attraverso i quali attingere più adeguati livelli di tutela dei contribuenti".