La Giornata della colletta alimentare, volontari in azione anche ad Agrigento

Galbani aderisce alla 23a edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare come partner logistico, ossia mettendo a disposizione 45 dei propri van e 56 dipendenti, per un contributo importantissimo alla Colletta Alimentare. Fra le 27 province d’Italia in cui opereranno i volontari Galbani ci sarà anche Agrigento.

L'appuntamento è fissato per domani. “Anche quest’anno abbiamo deciso di aderire alla colletta alimentare per portare un messaggio di fiducia e solidarietà là dove ve ne è più bisogno. È nel nostro DNA: Galbani vuol dire fiducia” - dichiara Ennio Caiolo direttore generale Galbani Formaggi.

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare vedrà coinvolti oltre 13.000 supermercati in tutta Italia, dove 145.000 volontari inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione, che nei mesi successivi verranno distribuiti a 7.569 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza, ecc.) che aiutano più di 1,5 milioni di persone bisognose in Italia, di cui quasi 345 mila bambini.