Giornata dal Paesaggio, escursioni guidate speciali nell'area di Rupe Atenea

La Giornata nazionale del Paesaggio è stata istituita tre anni fa dal Mibact con l'obiettivo di "sensibilizzare i cittadini e promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme”. In questo ambito il Parco Archeologico della Valle dei Templi organizza, in collaborazione con CoopCulture, un’escursione alle pendici della Rupe Atenea – il luogo più alto dell’antica città ellenica -, domenica prossima (17 marzo) dalle 11,30 alle 13.

Un’escursione guidata affascinante, accompagnati da un archeologo, durante la quale sarà dedicata una grande attenzione al paesaggio agreste contemporaneo, ai margini della città; si scoprirà così che i primi coloni greci abitarono Akragas sin dalla prima metà del VI secolo a.C.: imponenti rovine che affiorano lungo il percorso, raccontano una storia millenaria, che parte poco dopo la fondazione. Meno di due chilometri che inizieranno con una piccola scalata - partenza dall’area di parcheggio di Casa San Filippo e arrivo al Tempio C “di Demetra” – e proseguiranno lungo l’antica via greca che si snoda tra le aree archeologiche di Porta II, del Baluardo a Tenaglia e del Santuario Arcaico vicino Porta I (scavi Fiorentini), terminando alla normanna chiesa di San Biagio che ha inglobato il luogo sacro.

Prenotazione obbligatoria: +39 0922 1839996 | +39 06 39967450 per gruppi | www.coopculture.it