"Epilessia: l'esperto risponde", l'incontro per conoscere la malattia

Si terrà domani, alle 15,30, in via Kennedy 5 a Villaseta, in occasione della giornata internazionale per l’epilessia, l’incontro “Epilessia: l'esperto risponde”. L'evento è stato organizzato dalla federazione movimento "Noi Liberi Regionale" in collaborazione con la Npi dell’Asp di Agrigento, il Comune di Agrigento e l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

L’epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, che in Italia coinvolge circa 500.000 persone con oltre 30.000 nuovi casi l’anno. Si tratta di una malattia sociale che il Parlamento europeo e l’assemblea mondiale della Sanità (WHA) hanno indicato come una priorità in campo di ricerca e assistenziale.

Le persone con epilessia, a parte le problematiche di ordine diagnostico e terapeutico (il 30 per cento dei casi sono resistenti ai farmaci oggi disponibili) sono spesso vittime di pregiudizi e discriminazioni a livello sociale e a limitazioni in vari ambiti: scuola, lavoro, guida, sport, etc.

L’Epilessia è guaribile? L’Epilessia è ereditaria? Che cosa si può fare contro l’epilessia? Che cosa succede durante una crisi? Queste sono soltanto alcune delle domande cui l’esperto risponderà.

Sarà presente Mariella Ippolito, assessore regionale della Famiglia, Politiche sociali e al Lavoro; Lillo Firetto, sindaco di Agrigento; Stefania Ierna, referente provinciale Integrazione scolastica; Gerlando Riolo, presidente della Consulta disabili nonché assessore alla Coesione sociale del Comune di Agrigento e Angela Zicari dell'associazione "Amici di Agrigento" e presidente della federazione movimento Noi Liberi Regionale.

A relazionare saranno Francesco Pisani dell'università di Messina e Antonio Vetro dell'Asp di Agrigento.