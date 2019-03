Emigrazione siciliana, progetto per le scuole promosso dal Cua "Empedocle"

Parte domani, sabato 9 marzo 2019 il progetto rivolto a tutti gli studenti della provincia di Agrigento che vede insieme il consorzio universitario "Empedocle" e il corso di studi di Mediazione linguistica "Agorà mundi".

Il progetto, ispirato dal cardinale Francesco Montenegro, avrà luogo presso il palacongressi di Agrigento, a partire dalle ore 8.30 con l’accoglienza degli studenti e la proiezione del filmato “ La grande emigrazione siciliana in America” e successivamente la visita alla mostra “Sicilian crossing to America and derived communities”. Il progetto, patrocinato dalla rivista “Studi storici siciliani”, si propone le finalità di realizzare uno stretto rapporto di confronto con i popoli e le culture del bacino del mediterraneo per promuovere attraverso lo studio, integrazione e conoscenza di mondi e modi differenti.