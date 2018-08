Al tempio di Giunone, in scena Elektra: tragedia in un atto

Venerdì 24 agosto alle 21 al tempio di Giunone, nell’ambito del Festival d’Autore, in scena “Elektra”, tragedia in un atto.

"In un’atmosfera dalle suggestioni steam punk – uno scenario post apocalittico eroso dalla ruggine e tagliato da nette geometrie di luce-, domina l’ombra dello scheletro del Palazzo degli Atridi a Micene, ormai rovinato in ferraglie - a rappresentare la decadenza del glorioso regno corrotto da odi e vendette incrociate-, dove Agamthon (Agamennone-Claudio Vasile) fa ritorno dalla guerra di Troia.

Ad attenderlo la regina Clitemna (Clitemnestra-Liliana Massari) – infida cospiratrice imprigionata nelle sue schizofrenie demoniache- che, con l'aiuto dell'amante Aigisthos ( Egisto-Pietro Faiella)- maschera di duce femminino ammaliato dal potere-, lo ucciderà a tradimento.

La figlia Elettra (Vittoria Faro), costretta alle umiliazioni nella casa degli assassini, “vive e non vive”, coltivando il sogno di vendetta per l’amore paterno infranto. Le Parche, presente, passato e futuro, assommate in scena nella figura della serva veggente Clotropo (Carola Ripani), che assolve alla funzione del coro della tragedia classica, è voce che anticipa gli accadimenti e ne chiosa il tragico finale.

Ma i sogni di Clitemna, ansiosa di rimuovere dalla memoria l’atroce delitto, sono popolati dalle incursioni delle Erinni, figure inquietanti (rappresentate in scena come teste avvinghiate al collo) che non le danno tregua. Ha sognato il terzo figlio, Orestia (Oreste-Fabrizio Milano), allontanato dalla casa paterna ancora giovanissimo, che torna per vendicare la morte del padre.

Clitemna si confida con la figlia Elektra in un confronto serrato fra la nevrotica ansia di rimozione della madre e l’ossessiva sete di vendetta della figlia, ciascuna imprigionata nella rispettiva nevrosi, in una sorta di tragica seduta psicoanalitica che sta per concludersi in un nuovo epigono di sangue, prima di essere interrotta dalla falsa notizia della presunta morte di Orestia.

Clitemna trionfa, Elektra è schiantata dal dolore. Dopo aver cercato invano di convincere ad aiutarla Crisotia (Crisotemide-Zoe Zolferino), -la bella e romantica sorella minore perduta nel suo sogno di amore adolescenziale ormai negato -, Elektra decide di compiere la sua vendetta da sola.

Ma ecco che entra in scena Orestia con il suo compagno Pilade (Claudio Vasile), entrambi celati in un mantello nero. Al termine di un’agnizione drammatica e insieme amorevole, i due fratelli si riconoscono nel comune intento di fare giustizia. Ma, prima che Elektra possa dissotterrare la scure del padre nascosta con cura in attesa del momento propizio, Orestia entra nel palazzo e, con l’aiuto di Pilade, uccide prima Clitemna e poi Aigisthos.

Elektra sprofonda in uno stato di trance: l’unica ragione che la manteneva in vita si è realizzata. Si alza in piedi e, lentamente, inizia una delirante silenziosa danza di catarsi, prima di cadere a terra esanime. "Ogni demone lascia la preda non appena sia versato il sangue giusto".