Pulizia della foce del fiume Platani, in arrivo studenti e ambientalisti

Nell’ambito del progetto “Halykòs" - Prevenzione Ambientale e Valorizzazione della foce del Fiume Platani”, il 3 giugno Marevivo Sicilia scenderà in campo per una pulizia degli argini e della spiaggia antistante la foce del Fiume Platani con oltre 200 studenti delle scuole del territorio che si sono impegnati a dare il proprio contributo per il ripristino dell’area naturale.

Programma:

Alle 8:45 Raduno dei partecipanti all’ingresso della Riserva Naturale Foce del Fiume Platani;

Alle 9:00 Percorso guidato lungo il sentiero che giunge alla spiaggia;

Alle 10:00 Pulizia della spiaggia e degli argini del fiume;

Alle 12:30 Liberazione di un esemplare di tartaruga caretta caretta a cura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

L’evento è aperto a tutti i cittadini ed è organizzato in collaborazione con il dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana; Castalia S.r.l.; i Comuni di Ribera e Cattolica Eraclea; la Cooperativa Sociale Arcobaleno di Sciacca; gli istituti comprensivi “Ezio Contino” di Cattolica Eraclea “V. Navarro” e “F. Crispi” di Ribera e l’I.I.S. Francesco Crispi di Ribera