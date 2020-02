L'Adas, effettuerà due raccolte , domenica 9 febbraio a Casteltermini in Via G.Matteotti dalle 8.00 alle 12.00 ed a Porto Empedocle in Via Roma dalle 8 alle 12

A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.