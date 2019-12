La Seap Depurazione Acque dona un defibrillatore al Parco, l'evento

Nella suggestiva Valle dei Templi di Agrigento, lo scorso 6 ottobre si è svolta la Passeggiata della salute seconda passeggiata veloce e risveglio muscolare nella Valle dei Templi, organizzata dal Distretto Lions 108YB Sicilia presieduto dal Governatore Angelo Collura, con il patrocinio del Parco della Valle dei Templi (diretto da Roberto Sciarratta), e da numerosi Enti, Club service e associazioni.

Circa cinquanta prestigiose organizzazioni protagoniste dell'associazionismo di qualità e impegnate costantemente nel mondo dei service e del volontariato, dello sport, della sanità, del turismo, della cultura, dell'attenzione nei confronti dei più deboli, operanti nel territorio non solo agrigentino ma anche a livello regionale e nazionale, hanno contribuito al successo dell’atteso evento con la presenza di circa 1000 partecipanti. La manifestazione ha ripetuto il riuscito schema proposto l’anno scorso all’alba dal Club Lions Agrigento Host di cui è socio l’organizzatore e delegato distrettuale al service, Achille Furioso.

Centrati in pieno gli obiettivi prefissati della sensibilizzazione delle buone pratiche per il benessere psicofisico, della valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici del territorio. Gli intervenuti hanno evidenziato l'importanza del fare rete tra le associazioni per conseguire importanti risultati e promuovere valori sani e rilanciare il turismo e l'economia.

I partecipanti hanno goduto del suggestivo paesaggio della Valle dei Templi al tramonto, apprezzando sia il percorso breve dei 3km sia quello dei 7 Km cha ha fatto scoprire posti magici ed inediti, scelti con cura da Antonio La Gaipa.

L'evento é stato ulteriormente valorizzato dall'intervento sul palco del noto imprenditore agrigentino, Sergio Vella, contitolare della Seap depurazione Acque, società leader nel settore della gestione e trattamento dei rifiuti, che ha scelto di comunicare proprio durante il Service distrettuale Lions, dal magico palcoscenico istallato sotto il Tempio di Giunone, di volere donare un defibrillatore al Parco della Valle dei Templi.

La cerimonia di consegna ed inaugurazione del prezioso strumento, che coglie pienamente il significato del Service Distrettuale sulla salute e che é in grado di riconoscere ed interrompere tramite l'erogazione di una scarica elettrica le aritmie maligne responsabili dell'arresto cardiaco, si svolgerà il 17 dicembre 2019 alle ore 16:00 presso l'area biglietteria dell'ingresso dal Tempio di Giunone.

La donazione da parte dell'importante realtà imprenditoriale agrigentina, rappresentata dalla famiglia Vella, rappresenta una scelta etica molto forte che dimostra profonda sensibilità verso il territorio e la sua empatia verso il mondo dell'associazionismo di qualità volto al volontariato ed all'aiuto del prossimo.

Oltre al direttore del Parco, Roberto Sciarratta, saranno presenti il governatore Angelo Collura, il delegato distrettuale al Service, Achille Furioso, le autorità civili e tutti i rappresentanti delle associazioni che hanno patrocinato l'evento il 6 ottobre scorso.