"Domogear", via al secondo incontro formativo: ecco l'evento

Ridurre gli sprechi ed ottimizzare il consumo grazie all’ausilio della demotica. Abitazioni sempre più smart per avere tutto a portata di mano con un semplice click anche a vantaggio di disabili e anziani. Con questi propositi, sabato 7 marzo 2020 dalle 8:30 alle 13:30 a Cammarata si torna a parlare dell’argomento. L’appuntamento è fissato presso i locali di Casale Margherita dove, avrà luogo il secondo incontro formativo dal titolo “Domogear" la domotica per tutti”.

Energicamente, start up innovativa con sede operativa a Favara, ha avviato una serie di incontri volti a far conoscere il proprio sistema di home automation Domogear. L’evento offre inoltre una panoramica sullo stato dell’arte nell’ambito della domotica ed è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento e con Tatano, azienda che opera garantendo prodotti all'avanguardia realizzati secondo i più innovativi sistemi di sostenibilità ambientale.