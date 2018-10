La domenica dei frantoi, il treno della dolcezza e "Sulla mia pelle", gli eventi del week end

Nuovo week end nell’Agrigentino. Iniziative, musica, ma anche cibo e manifestazioni. Da Agrigento a Menfi, tutto quello che c’è da sapere sul fine settimana in città e non solo.

Teatro della Posta Vecchia Agrigento. Rassegna teatrale Mariuccia Linder: in scena Madame Marguerite, per la regia di Marco Parodi. Sabato 27 e domenica 28 ottobre 2018. Madame Marguerite, monologo tragi-comico per una donna impetuosa di Roberto Athayde. Traduzione Mariella Fenoglio

Con Elena Pau e Jackson Adzovic (nel ruolo dell’allievo). Impianto scenico e costumi Salvatore Aresu, Regia, Marco Parodi.

Sabato, alle 19, nel foyeur del Teatro La Posta Vecchia, in occasione della rassegna teatrale dedicata all'attrice Mariuccia Linder, organizzata da TeatrAnima TeatrAnimalab Agrigento - Associazione Culturale, verranno esposte alcune opere del progetto artistico "Come le foglie" del maestro Mario Passarello.

In occasione del centenario della fine della Grande Guerra sul fronte italiano, il comitato Provinciale Acsi di Agrigento, in collaborazione con il Comune di Siculiana, nell’ambito del bilancio partecipato 2017, approvato con deliberazione della Giunta comunale, ha organizzato una serie di iniziative dal titolo “Siculiana ricorda i suoi Caduti”.

La partenza del treno è programmata dalla stazione di Licata alle 9 e 15 con fermate intermedie nelle stazioni di Campobello/Ravanusa (9:47), Canicattì (10:08), Racalmuto (10:30), Grotte (10:34) Aragona Caldare (10:47), Agrigento Bassa (11:05) e arrivo a Tempio Vulcano alle 11:15.

Due iniziative dedicate ai diritti, questo fine settimana, per il trentennale del Circolo Jonh Belushi di Agrigento. Domani, sabato 27 ottobre, è in programma, allo spazio Temenos di via Pirandello, la proiezione del film di Alessio Cremonini "Sulla mia pelle" dedicato alla morte del giovane Stefano Cucchi.

Sarà presentato giovedì alle 17.30 presso il circolo Garibaldi di Sciacca, il racconto “Vladimir's blues” di Eva Luna Mascolino, giovane scrittrice siciliana vincitrice nel 2015 del Premio Campiello Giovani. Il racconto fa parte della collana editoriale “coup de foudre” della “Aulino editore”, giovane editore di Sciacca.

Weekend dedicato all’olio extravergine di oliva a Menfi con "Frantoi in piazza", in cui uliveti e frantoi si mostreranno nel loro maggiore momento di produzione a visitatori e turisti offrendo momenti didattici e pregiate degustazioni dell'olio novello. Da venerdì 26 a domenica 28 ottobre, Menfi celebra dunque uno dei prodotti principali della sua terra, espressione di un terroir che è cuore e centro della DOP Val di Mazara, ed estensione della

produzione vitivinicola.