"Next stop Mandorlo in Fiore", sconti per chi arriva in treno

Tante opportunità per chi intende raggiungere Agrigento in questi giorni e partecipare alla festa più bella di primavera. Per effetto di una convenzione tra Trenitalia e il Distretto Turistico Valle dei Templi, in occasione del "Mandorlo in fiore", coloro che raggiungeranno in treno Agrigento avranno diritto ad agevolazioni e sconti su b&b, alberghi e ristoranti fino all’11 di marzo. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Federalberghi, Consorzio Turistico Valle dei Templi, Abba e Mandorlara.

Per ottenere lo sconto è necessario esibire un biglietto di corsa semplice o l’abbonamento regionale con destinazione Agrigento Centrale o Agrigento Bassa, valido il giorno stesso di fruizione della scontistica e accompagnato da un documento d’identità in corso di validità.

In un’ottica di mobilità sostenibile e integrata, inoltre, Trenitalia ha deciso per l’intera settimana il potenziamento dei treni regionali, incrementati di ben 6000 posti, per favorire lo spostamento in treno verso Agrigento da Palermo e altre città siciliane.

