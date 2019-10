Nel segno di Joker, Halloween in città: la serata al Noctis club

La città si appresta a vivere una delle notti più horror dell’anno. Si, perché il 31 ottobre, si accendono le luci ha Halloween. In città è festa. Musica e movida al Noctis club per una notte tutta da vivere. Per la serata il locale sarà interamente allestito a tema e durante la serata alcune truccatrici cercheranno di rendere il la serata Halloween indimenticabile. L'evento inizierà alla 23.