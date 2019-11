"Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza", l'evento

Giorno 20 novembre ricorre il trentennale dell’approvazione della convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, tra i quali: il diritto alla vita, alla salute, all’istruzione e al gioco, il diritto alla famiglia, alla protezione dalla violenza, alla non discriminazione e all’ascolto della loro opinione.

Le nazioni unite hanno istituito questa ricorrenza come giorno di fratellanza e comprensione tra i bambini in tutto il mondo, ma soprattutto per incoraggiare la promozione degli ideali e degli obiettivi della convenzione presso tutti gli Stati del mondo. Purtroppo questi diritti sono spesso disattesi: secondo i dati dell'Unicef ogni anno milioni di bambini sono vittime di violenze taciute. In ogni Paese, cultura e a ogni livello sociale i bambini subiscono varie forme di abuso, abbandono, sfruttamento e violenza che possono essere perpetrati in tutti i contesti e nelle comunità non solo durante i conflitti armati e i disastri naturali. E’ necessario un impegno e un'attenzione costante da parte di ognuno per vigilare e difendere i bambini, perché per poter essere consapevoli dei loro diritti e per poterli vivere, hanno bisogno dell’aiuto degli adulti. L'iniziativa simbolica dell’I.C.“G. Guarino” si terrà nell’aula agna “G. Cusumano” dalle 9: alle 11 e prevede l’incontro-dibattito-riflessione degli alunni della sezione G della Scuola dell’Infanzia, delle classi IV C-D della Scuola Primaria, della classe III E della Scuola Secondaria di Primo Grado al ritmo delle percussioni dei ragazzi del corso ad indirizzo musicale, dei canti del coro delle “Voci Bianche del Guarino”, con lettura dei diritti e vari momenti di confronto.

“L’esperienza ci ha insegnato, sostiene in dirigente scolastico Gabriella Bruccoleri, che ascoltare i più piccoli porta non solo a risultati sorprendenti, ma anche ad adeguare al mondo di oggi, dove fondamentali sono i temi della Sostenibilità, delle Pari Opportunità e dell’Inclusività, la lettura di un documento vivo e attuale e per tale motivo abbiamo fortemente voluto tra noi la presidentessa dell’Unicef per la provincia di Agrigento, la dott.ssa Bruna Lilly”. Ospiti della manifestazione , gli alunni dell’Istituto M.L. King di Favara accompagnati dal Prof. Angelo Vita, autore del libro “La Didattica del Dis-agio”, all’interno del Progetto di “ Orientamento – Continuità: Life Design”. Per l’importanza del tema si invitano a dare risalto alla notizia e a mandare un operatore per le riprese