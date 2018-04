"Tutti gli uomini di Francesco”, si presenta il libro di Marchese Ragona

Si terrà domani al Teatro Sociale di Canicatti la presentazione del libro “Tutti gli uomini di Francesco” (Edizioni San Paolo, 384 pagine, 18 euro), scritto da Fabio Marchese Ragona, giornalista vaticanista del Gruppo Mediaset, originario di Canicattì. Alla presentazione, prevista per le 18.30, interverranno il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore televisivo di Retequattro. A moderare l’incontro sarà il giornalista Davide Lorenzano.

All’interno del volume, i nuovi cardinali creati da Papa Francesco (tra cui anche lo stesso Montenegro), raccontano tanti aneddoti curiosi ma soprattutto raccontano quali sono i problemi che devono affrontare nei Paesi in cui svolgono il loro servizio di primi collaboratori di Jorge Mario Bergoglio. Cardinali svegliati in piena notte, altri avvisati da parenti e amici con un sms. Qualcuno addirittura informato mentre si trovava in aeroporto, nella savana o al pranzo con gli amici. E’ l’effetto sorpresa di Francesco, che ha sconvolto le vite di questi uomini di Chiesa, provenienti dai quattro angoli della terra e diventati all’improvviso collaboratori del vescovo di Roma. In questo volume, per la prima volta tutti insieme, i nuovi porporati di Francesco si raccontano.