Premio "Racalmare" assegnato alla Sellerio, è tutto pronto per l'evento

Tutto è stato definito. Si svolgerà il primo dicembre a Grotte, nell’atrio del palazzo comunale, con inizio alle 18, la cerimonia di consegna del premio “Racalmare Sciascia” 2018. Il premio è stato assegnato alla casa editrice Sellerio. "Una scelta che ha una notevole rilevanza culturale - ha già sottolineato il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza - vista la storia e il prestigio che accompagnano da sempre la casa editrice siciliana".

“Questa edizione rappresenta per il premio – anticipa il presidente Salvatore Ferlita - la quadratura del cerchio: si premia la casa editrice Sellerio i cui volumi hanno costellato la parabola del ‘Racalmare’. Tutto si tiene, insomma, in memoria della figura di Aldo Moro. Sabato primo dicembre sarà l’occasione per rispolverare la memoria letteraria e civile, puntando i riflettori su uno dei libri più importanti del secondo Novecento: “L’affaire Moro”, un classico che va tenuto in vita e tesaurizzato per comprendere anche il presente”.

Quella di quest'anno è una edizione speciale dello storico premio, istituito a Grotte nel 1980 e che nel 2020 raggiungerà il prestigioso traguardo dei 40 anni di vita. Ad aprire la serata, il primo dicembre, saranno il sindaco Provvidenza e il presidente del premio Salvatore Ferlita. Verrà proiettato il video “Sellerio, cinquant’anni di eleganza in blu”: sulla storia della casa editrice. Verrà letto, da Giusi Carreca, “L’affaire Moro” e poi si darà il via alla conversazione “Sellerio: la felicità di far libri” con Salvatore Ferlita, Antonio e Olivia Sellerio e Gaetano Savatteri. Dunque la consegna del premio “Racalmare – Sciascia 2018”. E a condurre sarà Gigi Restivo. La commissione del premio è stata composta da Salvatore Ferlita, Mimmo Butera, Giovanni Taglialavoro, Accursia Vitello. La consulenza è stata di Daniela Spalanca.