Gruppo di lettura su “Il giovane Holden” il 12 marzo alla biblioteca “Franco La Rocca"

L’amministrazione comunale rende noto che martedì 12 marzo alle ore 16.30, presso la biblioteca comunale “Franco La Rocca”, sarà discusso il libro di Jerome David Salinger “Il giovane Holden”.

Scrittore newyorkese, uno dei più celebri del novecento, divenne conosciuto in tutto il mondo con questo romanzo di formazione che ruota attorno alla figura di un adolescente newyorkese. Holden è per l’America il prototipo del giovane che avrebbe tutto per essere normale ma non lo è: gli stanno antipatici gli abitanti del suo mondo, dai liceali filistei ai professori che li servono come maggiordomi e ne consolidano la morale. Come mai questo giovane è angosciato e non si dà pace pur vivendo in anni di impareggiabile prosperità? Questa domanda la porrà sbigottita il sistema ai suoi figli irrequieti molto prima del Sessantotto.

L’iniziativa rientra nel ciclo “Gruppo di lettura” coordinato dalla professoressa Crocetta De Marco.