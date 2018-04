“Biblioteca Vivente” per la Giornata mondiale del libro

La Caritas diocesana di Agrigento e la Fondazione Mondoaltro presentano la “Biblioteca Vivente”, un evento culturale-formativo rivolto principalmente alle giovani generazioni. Si svolgerà ad Agrigento, in occasione della Giornata Mondiale del libro, all’interno dello Spazio Temenos, il 23 aprile alle 16.30.

Si tratta di un’esperienza innovativa di educazione narrativa in cui l’esercizio della lettura avviene attraverso l’incontro con un “Libro Vivente” che porta una storia significativa da raccontare: la sua vita. La differenza, quindi, sta nel fatto che per leggere i libri non bisogna sfogliare le pagine ma parlarci, perché i libri sono persone in carne ed ossa.