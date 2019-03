Dall’arte sacra e i paesaggi alla moda e al design, l'incontro dell'accademia "Michelangelo"

Nell'ottica di uno scambio culturale e artistico, lunedì 4 marzo all'accademia delle Belle arti Michelangelo, in via Bac Bac 7, si terrà un incontro con l’Accademia nazionale di Belle Arti di Leopoli dell'Ucrania.

Un'occasione conoscitiva per un excursus nelle diverse tradizioni e tecniche. Due gli argomenti affrontati. Si parlerà di Arte sacra e paesaggi attraverso i lavori del prof. Roman Vasylyk, specializzato in icone, e si proseguirà con una esposizione dei bozzetti di moda e di teatro progettati dagli studenti del dipartimento Moda e design. Questo momento sarà curato dai professori Zenovija e Olga Tkanko. Introduce il professore Beniamino Biondi. L'appuntamento è per le 17.