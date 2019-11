Torna il premio Telamone, al castello Chiaramonte la mostra "I colori della pace"

Si svolgerà martedì, alle 17, al castello “Chiaramonte” di Favara, la Mostra internazionale “I colori della Pace”, nell’ambito della XLIII edizione della rassegna internazionale del “Premio Telamone”, organizzata da Paolo Cilona, presidente del CEPASA, in collaborazione con l'ACSI provinciale di Agrigento presieduta da Giuseppe Balsano.

Parteciperanno all'importante evento culturale numerosi pittori e poeti, esprimendo l'intramontabile valore della fratellanza tra i popoli. Si tratta di una serata molto significativa che varrà come primo appuntamento della rassegna che continuerà il 30 novembre al museo archeologico della Valle dei Templi con la consegna delle statuette ai siciliani che si distinguono per particolari doti in vari settori della realtà quotidiana.

"In un mondo lacerato da guerre e violenze di ogni genere - commenta Paolo Cilona, presidente onorario del "Telamone" - l'appello alla pace è molto eloquente e coinvolgente, spronando gli uomini a lottare con le armi della solidarietà per la giustizia, la libertà, l'uguaglianza, la democrazia".