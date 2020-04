Niente raccolta fondi in piazza, l'azalea dell'Airc si compra sul web: ecco come

Niente box per la raccolta fondi, l'emerenza Covid 19 "ridisegna" il sostegno alla ricerca. Secondo quanto fatto sapere dalla consigliera Regionale Fina Alongi e le delegate Airc della provincia di Agrigento la manifestazione dell’azalea della Ricerca per la Festa della Mamma, per tutelare i Volontari e i Donatori, non si effettuerà come ogni anno nelle piazze delle città di tutta Italia, ma avverrà attraverso il portale Amazon, grazie ad una partnership che Airc ha stabilito con la Società.

Dal 27 aprile è possibile prenotare e pagare l’azalea sul portale Amazon (www.amazon.it) e dal giorno 4 maggio le azalee saranno progressivamente in consegna secondo l’ordine graduale dei pagamenti effettuati sul portale. Il contributo richiesto come ogni anno è la quota associativa annuale di 15,00 euro senza l’aggravio di spese, grazie alla generosità di Amazon che effettuerà gratuitamente la gestione dell’iniziativa, al contributo del banco MPS e di BRT Corriere Espresso. La Consigliera dell’AIRC Fina Alongi dichiara: "E’ una nuova grande impresa, mai fatta in Italia di queste dimensioni da Amazon certi che tutti insieme, come sempre, contribuiremo al successo della più antica e amata iniziativa di raccolta fondi a sostegno della ricerca sul cancro".