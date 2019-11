Dall'uno al tre dicembre torna in città il Convegno di studi Pirandelliani: ecco i dettagli

"Suo marito – la maschera di un’autobiografia e altro”. E' questo il titolo del 56° Convegno internazionale di studi Pirandelliani che si svolgerà dall’1 al 3 dicembre ad Agrigento, grazie all’impegno della Regione Siciliana e dal vicepresidente Gaetano Armao, il contributo del Parco

della Valle dei Templi e lo sponsor di Coopculture.

All'inziativa saranno presenti 15 province italiane, 30 Istituti di scuola media superiore provenienti da tutta Italia, comprese 6 province siciliane, oltre a studiosi di diverse Università italiane e straniere quali Germania, Repubblica Ceca, Austria e Svizzera, per un totale di circa 500 convegnisti.

L'iniziativa si concluderà con la consegna dei "Premi Pirandello 2019" per il miglior cortometraggio, per la scrittura creativa, per quella estemporanea e per la migliore tesina.