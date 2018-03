Convegno su minori stranieri non accompagnati

"Minori stranieri non accompagnati: il ruolo fondamentale del tutor volontario" è il titolo del convegno in programma oggi pomeriggio presso la biblioteca comunale di Agrigento, organizzato dal Kiwanis Club e dal Cesvop con il patrocinio del Comune con inizio alle ore 15.30. Dopo il saluto del sindaco, Lillo Firetto e dell'assessore Gerlando Riolo, relazioneranno: Aldo Leone (Governatore Kiwanis), F. De Girolamo (Kiwanis Agrigento), Luigi Bordonaro (Garante per l'infanzia, Regione Siciliana), Alessandro Mauceri (tutor minori Kiwanis), Giovanni Mastrogiovanni (Cesvop) e Fabiola Greco (Giurista).