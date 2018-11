Agrigento, via al convegno: "Ed ora, quale futuro per l'Italia?"

Agrigento, convegno "ed ora, quale futuro per l'Italia?" Si terrà giovedì 22 novembre, alle 16:30, presso l'hotel Dioscuri di San Leone, il convegno "ed ora, quale futuro per l'Italia?".



L'iniziativa, organizzata da alcuni sindaci ed operatori politici dell'agrigentino, nasce dall'esigenza di tornare a parlare di

Politica, ovvero un serio confronto sulle molteplici tematiche che gli amministratori locali, ed in particolare i sindaci, affrontano giornalmente nell'espletamento del loro mandato.



Indubbiamente saranno trattati argomenti attuali che interessano l'azione amministrativa dei primi cittadini, in particolare le nuove

emergenze idrogeolociche che hanno coinvolto recentemente il territorio agrigentino, il fenomeno dell'immigrazione che interessa il

nostro territorio, le esigenze occupazionali dei giovani ed, inoltre, le singole esperienze politico-amministrative.



Nel corso della manifestazione interverranno: Angelo Carlisi presidente del consiglio del Comune di Grotte, Stefano Castellino

sindaco di Palma di Montechiaro, Leonardo Lauricella sindaco di Siculiana, Carmelo D'Angelo sindaco di Ravanusa, Giuseppe Nobile consigliere comunale di Favara, Ivan Paci già consigliere provinciale di Agrigento, Alfonso Provvidenza sindaco di Grotte.

Concludono i lavori Calogero Mannino e Giuseppe Gargani.