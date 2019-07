Il convegno dei commercialisti, l'evento a Sciacca: il programma

L’11 luglio a Sciacca il convegno “La previdenza e l'assistenza dei dottori commercialisti evoluzione e prospettive". È una popolazione mediamente giovane quella dei dottori commercialisti della provincia di Agrigento che conta con 330 iscritti alla relativa cassa di previdenza e assistenza. Ad avere meno di quarant’anni è infatti Il 31 per cento dei professionisti, un dato nettamente superiore a quello regionale che colloca nella fascia più giovane il 22,8 per cento dei professionisti e di quanto si rileva a livello nazionale dove i dottori commercialisti sotto i quaranta sono solo il 24,8 per cento.

"Anche ad Agrigento - fanno sapere i commercialisti - e in Sicilia è rilevante l’impegno che la cassa dottori commercialisti porta avanti a tutela dei professionisti e delle loro famiglie come dimostra l’incremento registrato nell’ultimo biennio negli importi erogati a supporto della maternità per le professioniste siciliane che è passato da 218mila euro di erogato nel 2017 a 333mila euro nel 2018 (ripartiti tra indennità e contributo di maternità).

“Il welfare sul territorio – spiega Walter Anedda, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti – passa anche per l’investimento sul futuro dei giovani grazie alle borse di studio che la Cassa eroga annualmente a favore dei figli degli iscritti. Nel 2018 l’importo complessivo destinato alla Sicilia è stato di 137mila euro con un aumento del 44% rispetto all’anno precedente. Di questa cifra circa il 30% è andato a favore dei figli dei professionisti della provincia di Agrigento”.

"La previdenza e l’assistenza dei dottori commercialisti evoluzione e prospettive” che si terrà giovedì 11 luglio a partire dalle 16.15 a Sciacca, in piazza G. Noceto – Badia Grande.

Insieme a Walter Anedda, presidente Cnpadc, parteciperanno Francesca Valenti, Sindaco di Sciacca, Paola Giacalone, Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Agrigento, Pasquale Montalbano Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti di Sciacca e Agrigento, e Calogero Dulcimascolo, Delegato Cnpadc ad Agrigento.